Новосибирцев в начале весны ждут новые штрафы от ГИБДД

Будущие водители смогут отрабатывать навыки не только на автодромах, но и на территориях автопарков и транспортных предприятий. Планируется увеличить количество выездов в город, часть теории разрешат изучать дистанционно с обязательной фиксацией посещаемости. Автошколы обязаны вести электронную отчётность. При открытии новой категории потребуется пройти профильное переобучение без повторного изучения ПДД. При этом требования к экзаменам станут строже.