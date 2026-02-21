Тренер омского «Авангарда» остался недоволен победой над «Сибирью»

«Авангард» 20 февраля дома победил в матче чемпионата КХЛ (0+) «Сибирь» по буллитам 2:1. Тем самым он немного компенсировал горечь болельщиков от проигрыша «Ак Барсу» до того, 17 февраля.
Главный тренер «ястребов» Ги Буше высказался после игры о ней так:
"Первые 10 минут мы провели достаточно хорошо, но дальше у нас пошли проблемы с тем, чтобы грамотно распоряжаться шайбой. По статистике мы в два раза превосходили соперника по голевым моментам, при этом у нас не получалось ничего. Мне не понравился этот матч, я им недоволен.
Сказалось, что наше большинство абсолютно не работало, не было остроты в действиях, энергия уходила, и как снежный ком всё накапливалось… Сегодня мы действовали хуже, чем в прошлом матче, но победили, при этом в той встрече с «Ак Барсом» мы потерпели поражение. Хотя там играли лучше. Вот так бывает".
Также, отметил тренер, без шайбы его команда тут смотрелась хорошо, в плане обороны действовала грамотно, была лучше «Сибири» в равных составах. Однако слепые пасы, брак, отбросы шайбы приводили к потерям, и оттого уже соперник получал инициативу и мог диктовать свою игру. Так что были моменты, которыми специалист доволен, но, когда большинство не работает, это переносится и на борьбу в равных составах.
При этом, пояснил Буше, он не планирует применять в следующих матчах принципиально новые схемы в большинстве и надеяться, что они сработают. По его мнению, в таком нет смысла.
«Дело не в этом. Кардинально менять ничего не будем. Просто когда у нас шайба, то нужно бросать. Мы же либо не бросаем, либо не попадаем по воротам. Хотя в целом делаем все то же самое, что раньше приносило нам большой успех. Будем продолжать, потому что за 30 лет тренерской работы я уже понял, что это большая ошибка, что-то срочно менять, когда дела идут не так хорошо, как тебе бы хотелось», — высказался тренер.
Далее «Авангард» 22 февраля сыграет против «Амура» также дома.
