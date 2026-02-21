Тренер омского «Авангарда» остался недоволен победой над «Сибирью»

«Дело не в этом. Кардинально менять ничего не будем. Просто когда у нас шайба, то нужно бросать. Мы же либо не бросаем, либо не попадаем по воротам. Хотя в целом делаем все то же самое, что раньше приносило нам большой успех. Будем продолжать, потому что за 30 лет тренерской работы я уже понял, что это большая ошибка, что-то срочно менять, когда дела идут не так хорошо, как тебе бы хотелось», — высказался тренер.