За сутки в Ростовской области потушили 11 пожаров

Последствия шесть ДТП устранили донские спасатели за минувшие сутки.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 20 февраля, пожарно-спасательные службы Ростовской области 11 раз выезжали на тушение техногенных пожаров и шесть раз — для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Такой статистикой поделились в пресс-службе донского МЧС.

Всего за сутки к работам привлекались 144 человека и 36 единиц спецтехники.

Напомним, рано утром 21 февраля в Ростове на Северном произошла смертельная авария. В результате погибли три человека, еще двое были госпитализированы.

