За сутки в Ростовской области потушили 11 пожаров

За минувшие сутки, 20 февраля, пожарно-спасательные службы Ростовской области 11 раз выезжали на тушение техногенных пожаров и шесть раз — для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Такой статистикой поделились в пресс-службе донского МЧС.