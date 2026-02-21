За сутки в Ростовской области потушили 11 пожаров

За минувшие сутки, 20 февраля, пожарно-спасательные службы Ростовской области 11 раз выезжали на тушение техногенных пожаров и шесть раз — для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Такой статистикой поделились в пресс-службе донского МЧС.
Всего за сутки к работам привлекались 144 человека и 36 единиц спецтехники.
Напомним, рано утром 21 февраля в Ростове на Северном произошла смертельная авария. В результате погибли три человека, еще двое были госпитализированы.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!