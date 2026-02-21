Тихон Жизневский сыграет Хлестакова в новом спектакле Валерия Фокина

Как отмечают в театре, «Ревизор» — важнейшая пьеса и для творческого пути режиссера Валерия Фокина, и для Александринского театра, и для отечественной культуры в целом.
«В новом масштабном, сценографически эффектном и музыкальном спектакле Фокина, как, собственно, и в нашей действительности, сплетется, перемешается и вдруг обернется своей полной противоположностью многое, — сообщается в релизе. — Легкий, почти водевильный юмор превратится в драматизм. Анекдот на грани парадокса — в нерациональный страх приближающейся беды. А приметы классического, близкого к архаике театра, вдруг обернутся образами дня сегодняшнего. Обернутся, обманут, и все предстанет не тем, чем кажется…».
В спектакле занята большая часть труппы, многие из артистов играли в постановке 2002 года. Участвуют народные артисты России Игорь Волков, Владимир Лисецкий, заслуженные артисты России Александр Чевычелов, Елена Зимина, Светлана Шейченко, Ирина Лепешенкова, Мария Кузнецова, артисты Степан Балакшин, Сергей Мардарь, Дмитрий Белов, Иван Ефремов и другие. Роль Хлестакова сыграет артист Тихон Жизневский. В роли Городничего (как и в спектакле — 2002) — народный артист России, лауреат Государственной премии России Сергей Паршин. Сценографией и костюмами занимается художник Алексей Трегубов.
Премьерные показы состоятся 27, 28 февраля, 1 марта на Основной сцене театра.
Кстати, билеты на этот спектакль можно приобрести по «Пушкинской карте».
Из истории
Впервые одна из главных пьес русского классического репертуара была представлена именно на александринской сцене, в подготовке спектакля участвовал сам Николай Васильевич Гоголь. Премьера состоялась почти 190 лет назад — 19 апреля 1836 года. И с самого начала «Ревизор» справедливо имеет славу «государственной пьесы», неизменно открывающей актуальное содержание в новых эпохах. В Александринском театре «РЕВИЗОР с продолжением» Валерия Фокина 2026 года будет 11-й сценической версией бессмертной комедии Н. В. Гоголя, а для режиссера — четвертым обращением к пьесе. Валерий Фокин по праву считается одним из лучших знатоков и интерпретаторов творчества Н. В. Гоголя. Его предыдущий «Ревизор» был выпущен в 2002 году и стал не только первым спектаклем Валерия Фокина, созданным в Александринском театре, но и первым петербургским опытом режиссера. Именно этот спектакль определил путь развития главной национальной драматической сцены страны с началом нового века и открыл научно-практическую программу театра «Новая жизнь традиции». На протяжении пятнадцати сезонов первый петербургский спектакль Валерия Фокина оставался одним из самых любимых публикой и на своей сцене, и на гастролях в России, и за рубежом. В июне 2018 года спектакль был показан в последний раз.
Тем временем
26 февраля в Медиацентре Новой сцены Александринского театра в программе к 80-летию Валерия Фокина пройдет презентация альбома «Пространство Валерия Фокина», посвященного творчеству режиссера. Представит издание его автор — заместитель художественного руководителя театра, театровед, доктор искусствоведения, профессор Александр Чепуров.