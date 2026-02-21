Тихон Жизневский сыграет Хлестакова в новом спектакле Валерия Фокина

Впервые одна из главных пьес русского классического репертуара была представлена именно на александринской сцене, в подготовке спектакля участвовал сам Николай Васильевич Гоголь. Премьера состоялась почти 190 лет назад — 19 апреля 1836 года. И с самого начала «Ревизор» справедливо имеет славу «государственной пьесы», неизменно открывающей актуальное содержание в новых эпохах. В Александринском театре «РЕВИЗОР с продолжением» Валерия Фокина 2026 года будет 11-й сценической версией бессмертной комедии Н. В. Гоголя, а для режиссера — четвертым обращением к пьесе. Валерий Фокин по праву считается одним из лучших знатоков и интерпретаторов творчества Н. В. Гоголя. Его предыдущий «Ревизор» был выпущен в 2002 году и стал не только первым спектаклем Валерия Фокина, созданным в Александринском театре, но и первым петербургским опытом режиссера. Именно этот спектакль определил путь развития главной национальной драматической сцены страны с началом нового века и открыл научно-практическую программу театра «Новая жизнь традиции». На протяжении пятнадцати сезонов первый петербургский спектакль Валерия Фокина оставался одним из самых любимых публикой и на своей сцене, и на гастролях в России, и за рубежом. В июне 2018 года спектакль был показан в последний раз.