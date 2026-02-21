Ричмонд
Без маркировки не пустили: на границе с Челябинской областью развернули фуру с семечками из Китая

Россельхознадзор не пустил в Челябинск 22 тонны китайских семечек без маркировки.

Источник: Комсомольская правда

На российско-казахстанской границе развернули фуру с 22 тоннами семечек подсолнечника китайского происхождения, которые направлялись в Челябинск. Груз следовал из Туркестанской области Казахстана, однако до Южного Урала так и не доехал.

Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, при проверке документов и осмотре транспортного средства инспекторы выявили серьезное нарушение — на основной части продукции отсутствовала обязательная маркировка.

По итогам проверки водитель был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ. Весь груз возвращен на территорию Казахстана.

В ведомстве напомнили, что отсутствие маркировки делает невозможным подтверждение происхождения и безопасности продукции, а потому такие партии не допускаются к ввозу на территорию России.