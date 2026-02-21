В Уфе поймали школьника на «китайце»: его родителям предстоит ответить перед законом

В Уфе на улице Дагестанской сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Haval M6. За рулем, как рассказала пресс-служба городской ГАИ, оказался 17-летний учащийся одной из уфимских школ.
На место вызвали отца подростка. В его присутствии несовершеннолетнего отстранили от управления. Машину отправили на специализированную стоянку.
Все материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителям грозит ответственность по административной статье за неисполнение обязанностей по воспитанию.
В Госавтоинспекции напомнили: одна необдуманная поездка может обернуться трагедией, финансовыми потерями и постановкой на учет.
— Ключи от автомобиля должны храниться в недоступном для несовершеннолетних месте. Безопасность детей — ответственность родителей! — заявили в дорожной полиции.
