В Уфе поймали школьника на «китайце»: его родителям предстоит ответить перед законом

В Уфе за рулем Haval M6 задержали 17-летнего школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Дагестанской сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Haval M6. За рулем, как рассказала пресс-служба городской ГАИ, оказался 17-летний учащийся одной из уфимских школ.

На место вызвали отца подростка. В его присутствии несовершеннолетнего отстранили от управления. Машину отправили на специализированную стоянку.

Все материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителям грозит ответственность по административной статье за неисполнение обязанностей по воспитанию.

В Госавтоинспекции напомнили: одна необдуманная поездка может обернуться трагедией, финансовыми потерями и постановкой на учет.

— Ключи от автомобиля должны храниться в недоступном для несовершеннолетних месте. Безопасность детей — ответственность родителей! — заявили в дорожной полиции.

