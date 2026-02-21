Беларусь подняла экспортные цены на молоко и сливки для некоторых стран

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси установило новые минимальные экспортные цены на молоко и сливки для стран ЕАЭС и СНГ. Соответствующее постановление профильного ведомства уже опубликовано на Национальном правовом портале.
По решению Министерства сельского хозяйства, минимальные экспортные цены на молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подсластителей, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5%, для стран ЕАЭС и СНГ выросли на $0,05. Новая актуальная действующая цена, таким образом, составила $4,45 за килограмм.
Новые цены начнут действовать уже с понедельника, 23 февраля 2026 года.
Отметим также, что минимальные экспортные цены для рынка России остались неизменными. Килограмм молока или сливок с содержанием жира не более 1,5% реализуются на российском рынке по цене 235 российских рублей.
