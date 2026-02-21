Главное не победа, а участие — пусть даже позорное: Молдавские спортсмены получат неплохие деньги за участие в Зимних Олимпийских играх в Италии 2026 года

Речь идет о выплатах всем участникам Игр, выступившим за Молдову. Спортсменам, занявшим места ниже 16, положена ежемесячная стипендия в размере одной средней зарплаты по экономике — 17 400 леев.
Биатлонисты Павел Магазеев, Максим Макаров, лыжники Юлиан Лукин и Елизавета Хлусович будут получать стипендию в размере 17 400 леев.
Лучший показатель среди них продемонстрировал Магазеев, финишировавший 45-м в индивидуальной гонке на 20 км. Макаров не сумел подняться выше 86-го места. Лукин и Хлусович, для которых Олимпиада в Италии стала дебютной в карьере, стали 96-м и 104-й соответственно.
В отношении биатлонистки Алины Стремоус, занявшей 14-е место в индивидуальной гонке на 15 км, будет применен коэффициент 1,3. Соответственно, размер ее ежемесячной стипендии составит 22 620 леев.
Спортсмены будут получать стипендии до следующей зимней Олимпиады 2030 года.
Получается любой наш подписчик, который хоть немного катается на лыжах, мог бы за счет государства сгонять на Олимпиаду, выступить там как получится, и получить денежку?
И получать ее до 2030 года.
А вы говорили, что на спорте заработать трудно.
А вот оно.