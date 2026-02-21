В уфимских аптеках дефицит лекарств для системы кровообращения: хотя на складе препараты есть

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о прошедшем заседании по вопросам лекарственного обеспечения, на котором кураторы медицинских округов доложили о ситуации за неделю.
В Уфе выявили проблему с препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний: на складе лекарства есть, но в пунктах отпуска отдельные позиции оказались недоступны. Ведомство запланировало сверку данных с «Башфармацией».
Также обсудили качество работы пунктов отпуска в целом — разобрали случаи, когда обеспечение затягивается из-за формальных причин.
На этой неделе подписан приказ о дополнительной закупке дапаглифлозина для пациентов с сахарным диабетом. Параллельно начали распределять по пунктам отпуска 25 тысяч упаковок гликлазида.
Всего в республику поступили 272 машины с лекарствами, большая часть препаратов и изделий уже принята.
Кроме того, были выявлены сбои в организации льготного лекарственного обеспечения в Белебеевской ЦРБ. На следующей неделе главврача больницы пригласят в Минздрав для проработки вопроса с заместителями руководителя ведомства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.