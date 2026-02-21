СК показал фото разбившегося в Амурской области вертолета

В Амурской области разбился вертолет Robinson, на борту которого вместе с пилотом находились две женщины — сотрудники СК России и полиции. Правоохранители возвращались с деляны, где был найден обезглавленный труп лесоруба. По информации прокуратуры, пилот не имел права управлять вертолетом и, по предварительным данным, мог врезаться в сопку. В Ромненском округе, на территории которого произошло крушение, объявили трехдневный траур.