55 тысяч за семь килограммов: суд наказал южноуральца за рыбалку на Увильдах

В Челябинской области с жителя Озерска взыскали более 55 тысяч рублей ущерба, причиненного государству незаконной рыбалкой. Иск в суд подала прокуратура Аргаяшского района после проверки соблюдения природоохранного законодательства.
Как установили надзорные органы, в январе 2024 года мужчина находился на озере Увильды вблизи поселка Сайма и выловил около 7 килограммов рыбы с использованием запрещенного орудия — так называемого «паука». Такие приспособления наносят серьезный вред водным биоресурсам и запрещены правилами рыболовства.
Ущерб государству в лице Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству превысил 55 тысяч рублей. Ранее нарушителя уже привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ и назначили штраф.
Поскольку добровольно компенсировать вред мужчина не стал, прокурор обратился в суд. Решением Озерского городского суда исковые требования удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения поставлено на контроль.
В прокуратуре напомнили, что незаконная добыча рыбы может обернуться серьезными финансовыми взысканиями.