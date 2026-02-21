Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

55 тысяч за семь килограммов: суд наказал южноуральца за рыбалку на Увильдах

Суд взыскал с жителя Озерска 55 тысяч рублей за незаконную рыбалку на Увильдах.

Источник: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

В Челябинской области с жителя Озерска взыскали более 55 тысяч рублей ущерба, причиненного государству незаконной рыбалкой. Иск в суд подала прокуратура Аргаяшского района после проверки соблюдения природоохранного законодательства.

Как установили надзорные органы, в январе 2024 года мужчина находился на озере Увильды вблизи поселка Сайма и выловил около 7 килограммов рыбы с использованием запрещенного орудия — так называемого «паука». Такие приспособления наносят серьезный вред водным биоресурсам и запрещены правилами рыболовства.

Ущерб государству в лице Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству превысил 55 тысяч рублей. Ранее нарушителя уже привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ и назначили штраф.

Поскольку добровольно компенсировать вред мужчина не стал, прокурор обратился в суд. Решением Озерского городского суда исковые требования удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения поставлено на контроль.

В прокуратуре напомнили, что незаконная добыча рыбы может обернуться серьезными финансовыми взысканиями.