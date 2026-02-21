55 тысяч за семь килограммов: суд наказал южноуральца за рыбалку на Увильдах

Как установили надзорные органы, в январе 2024 года мужчина находился на озере Увильды вблизи поселка Сайма и выловил около 7 килограммов рыбы с использованием запрещенного орудия — так называемого «паука». Такие приспособления наносят серьезный вред водным биоресурсам и запрещены правилами рыболовства.