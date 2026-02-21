Ричмонд
Уфимский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов

В Уфе сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Мера вводилась ранее 21 февраля для обеспечения безопасности полетов на фоне объявленного в Башкирии режима беспилотной опасности.

Этой ночью председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов предупредил жителей о возможной угрозе и призвал соблюдать бдительность. Из-за ограничений в уфимском аэропорту были задержаны более десятка рейсов. Пассажиров просили уточнять статус вылетов перед выездом.

В настоящий момент работа воздушной гавани возобновлена в штатном режиме.

