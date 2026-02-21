Двум безымянным проездам дали названия в Петербурге

Новый Московско-Ямской проспект проходит от Лиговского проспекта вдоль Витебского железнодорожного направления. Свое название он получил в память о Московско-Ямской слободе, которая располагалась на Лиговском канале еще в XVIII веке. Именно через эту слободу в первые десятилетия существования Петербурга проходила дорога на Москву.