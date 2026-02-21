Ричмонд
Двум безымянным проездам дали названия в Петербурге

Во Фрунзенском районе появились Московско-Ямской проспект и Хоккейная улица.

Источник: Piter.TV

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении названий двум безымянным проездам во Фрунзенском районе. Один из них теперь называется Московско-Ямской проспект, второй — Хоккейная улица, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Новый Московско-Ямской проспект проходит от Лиговского проспекта вдоль Витебского железнодорожного направления. Свое название он получил в память о Московско-Ямской слободе, которая располагалась на Лиговском канале еще в XVIII веке. Именно через эту слободу в первые десятилетия существования Петербурга проходила дорога на Москву.

Второй проезд соединил Пражскую и Софийскую улицы. Название «Хоккейная улица» выбрано не случайно — поблизости находится Академия хоккея имени Валерия Харламова. Кроме того, в планах городских властей строительство в этом районе еще одной ледовой арены для детской хоккейной школы.

Оба проезда долгое время оставались безымянными. Теперь они официально внесены в реестр городских топонимов.

