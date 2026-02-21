В Прикамье захоронили останки погибшего на Халкин-Голе красноармейца

В деревне Лужково Очерского округа 19 февраля провели захоронение останков красноармейца Николая Парамоновича Азанова. Боец погиб 26 июля 1939 года на высоте 749 «Песчаная» вблизи сомона Халхгол на территории Монголии.
Кровопролитные бои между советскими и японскими войсками на реке Халкин-Гол длились с весны по осень 1939 года. Советско-монгольским войскам удалось окружить войска Японии и одержать победу в военном конфликт. В боях погибло более 18 тыс. человек, многие пропали без вести.
Николай Азанов проходил службу рядовым 602-го стрелкового полка 82-й стрелковой дивизии. Долгие десятилетия его останки покоились в чужой стране. Осенью прошлого года международная поисковая экспедиция «Халхин-Гол. Тем больше наша слава 2025» нашла останки уроженца Прикамья. Вместе с ними поисковики обнаружили удивительную находку — вещевую ведомость. В ней сохранились имя и личные данные погибшего красноармейца.
О церемонии прощания сообщила администрация Очерского муниципального округа. На ней присутствовали родственники погибшего красноармейца. Спустя долгие годы они получили возможность проститься с родным человеком. Останки красноармейца захоронили на его малой Родине.
Год назад впервые в истории дипломатических отношений России и Монголии на Родину вернули останки красноармейца Егора Петрович Масалкина. Уроженец Оханского уезда Пермской губернии погиб во время боев на реке Халкин-Гол.