В Прикамье захоронили останки погибшего на Халкин-Голе красноармейца

Кровопролитные бои между советскими и японскими войсками на реке Халкин-Гол длились с весны по осень 1939 года. Советско-монгольским войскам удалось окружить войска Японии и одержать победу в военном конфликт. В боях погибло более 18 тыс. человек, многие пропали без вести.