Снегопады и похолодание до −21 градуса: какой будет погода в Башкирии в последнее воскресенье февраля

МЧС Башкирии опубликовало прогноз погоды на субботу — 22 февраля. Синоптики обещают облачную погоду, днем с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем осадки возможны лишь местами.
Ветер — западный и северо-западный — 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит −11, −16°, в горных районах столбики термометров могут опуститься до −21°. Днем ожидается −7, −12°.
На отдельных участках дорог будет гололедица. Ночью и утром видимость ухудшится в снеге и дымке — до 1−2 километров.
