Цифровой рывок состоялся: Южный Урал стал одним из лидеров в стране по внедрению ИИ

Результат оказался ощутимым: среднее время пребывания автомобилистов в заторах сократилось в 2,5 раза — с 13 до 5 минут. Кроме того, почти на 24% снизилось среднемесячное количество ДТП в местах установки пунктов учета интенсивности движения — со 161 до 122 аварий.