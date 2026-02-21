Ричмонд
Цифровой рывок состоялся: Южный Урал стал одним из лидеров в стране по внедрению ИИ

Челябинская область вошла в топ-3 регионов России по внедрению ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Челябинская область вошла в число лидеров по внедрению искусственного интеллекта в России. Регион занял третье место по количеству представленных решений на федеральном портале «Цифровой регион», запущенном правительством РФ для обмена успешными ИИ-практиками.

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сегодня в проекте участвуют 55 субъектов страны. На платформе размещено около 350 ИИ-решений и более 430 сценариев их применения. Южный Урал представил 20 практик, уступив лишь Московской области (24) и Сахалину (22).

Одним из наиболее заметных проектов стало внедрение искусственного интеллекта в транспортную систему региона. С декабря 2025 года система на базе технологий компьютерного зрения в режиме реального времени анализирует дорожную обстановку — фиксирует пробки, ДТП и скорость потока машин.

Результат оказался ощутимым: среднее время пребывания автомобилистов в заторах сократилось в 2,5 раза — с 13 до 5 минут. Кроме того, почти на 24% снизилось среднемесячное количество ДТП в местах установки пунктов учета интенсивности движения — со 161 до 122 аварий.

По словам Григоренко, регионы внедряют ИИ «не для галочки», а ради реального эффекта — повышения безопасности, сокращения времени обработки обращений и роста удовлетворенности граждан.

Темпы цифровизации растут: еще в октябре 2025 года на портале было представлено 150 практик из 26 регионов, теперь их более чем вдвое больше. Среди самых популярных сфер применения ИИ — здравоохранение, госуправление и безопасность.

