В Кировском округе Омска строят самую большую в регионе школу на 1550 учеников

На территории Кировского административного округа Омска продолжается строительство новой общеобразовательной школы на 1550 учащихся. В настоящее время на строительной площадке ведутся работы по возведению каркаса пятиэтажного здания. Ранее подрядчики завершили земляные работы и обустройство свайного поля, а в феврале текущего года приступили к бетонным работам, которые будут продолжаться в течение всего года.
Кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок начнется в июле 2026 года. Черновая отделка помещений запланирована к завершению в июле 2027 года. Финальный этап строительства — чистовая отделка, оснащение учебного заведения мебелью и современным оборудованием — пройдет с июля 2027 по март 2028 года.
Проект школы разработала компания «Брусника», которая реализует его на Левобережье Омска за собственные средства. Новое учебное учреждение станет неотъемлемой частью крупного инвестиционного проекта, включающего возведение жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств.
Ранее подрядчики завершили земляные работы. Фото: минстрой Омской области.
На территории площадью 2,6 гектара помимо учебного корпуса предусмотрены спортивный стадион, воркаут-площадки, прогулочная зона на берегу реки и учебный огород, где школьники смогут вести наблюдения за природными процессами и выращивать зелень. Такой подход к проектированию соответствует современным требованиям к образовательной среде, сочетающей учебную деятельность с возможностями для физического развития и экологического просвещения.
