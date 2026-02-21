В Кировском округе Омска строят самую большую в регионе школу на 1550 учеников

На территории Кировского административного округа Омска продолжается строительство новой общеобразовательной школы на 1550 учащихся. В настоящее время на строительной площадке ведутся работы по возведению каркаса пятиэтажного здания. Ранее подрядчики завершили земляные работы и обустройство свайного поля, а в феврале текущего года приступили к бетонным работам, которые будут продолжаться в течение всего года.