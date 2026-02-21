Ричмонд
На М-4 «Дон» под Ростовом до 23 февраля ограничат движение из-за ремонта

Водителей предупредили о круглосуточных работах на трассе М-4 в южном направлении.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области до 23 февраля будут вестись круглосуточные дорожные работы. Речь идет об участке с 1011 по 1013 километр в южном направлении. Дорожники срезают полотно и укладывают новый асфальт. Об этом предупридили в донской Госавтоинспекции.

В связи с этим поочередно перекрывают то правую, то левую полосы движения. Автомобилистам предлагают путь объезда: нужно съехать на развязку в районе 1000 километра, что недалеко от города Шахты, и далее следовать через Новочеркасск.

— Просим учитывать данные обстоятельства при планировании своего маршрута, — сказано в сообщении.

