В Уфе на масленичных гуляниях продавали блины с аукциона

На входе гостей встречают нарядные скоморохи, предлагают послушать концерт, угоститься блином и сфотографироваться на фоне вывески «Уфимская масленица».
Концепция этого года: «Аксаковская Масленица. Благо твори!». Поэтому сотрудники молодежной палаты РБ пекли и продавали блины с аукциона. Деньги от продажи они намереваются передать приютам для животных. Начальная цена была 50 рублей, некоторые уходили даже за тысячу рублей.
Выступления творческих коллективов, душевная атмосфера, игры, забавы от ведущих и множество тематических фотозон — вот что ожидало гостей праздника.
На фоне других выделялась колоритная барыня в красочном костюме. Это жительница деревни Улукулево Кармаскалинского района Валентина Емсина.
— Я участница ансамбля русской песни «Милый мой хоровод» в городе Уфа. Приехала на праздник, чтобы выступить на сцене. Сегодня здесь потрясающая атмосфера добра, света, праздника, — поделилась Валентина Емсина.
На сцене, кстати, звучали не только русские, но и чувашские, а также башкирские песни.
Завтра мероприятия пройдут уже на других площадках:
— 13:00 — Парк им. И. Якутова (ул. Ленина, 65/3).
— 12:00 — Площадь им. С. Орджоникидзе.
— 12:00 — Республиканский центр иппотерапии (ул. Авроры, 18 к.1).
— 12:00 — Экопарк «Миллениум» (озеро Глубокое / карьер).
— 12:00 — Площадь перед Искинским домом культуры (ул. Искинская, 59/2).
— 12:00 — Пляжный комплекс «Красивая поляна» (трасса М5).
— 13:00 — Арт-квадрат. На ярмарке гостей ждут народные гулянья с хороводами, веселые эстафеты со скоморохами и игровая сказка. Можно попробовать свои силы в ремесленных мастер-классах, поучаствовать в розыгрышах и посмотреть шуточные выступления.