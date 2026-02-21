Национальное кадастровое агентство сказало о работе ИИ-сервиса по оценке квартир

В октябре 2025 года Национальное кадастровое агентство запустило сервис, который автоматически оценивает рыночную стоимость квартир. Сервис этот работает на технологиях искусственного интеллекта, его основная задача — помощь участникам рынка (и продавцам, и покупателям) в оперативной оценке и определении рыночной стоимости того или иного объекта недвижимости.