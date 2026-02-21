Ричмонд
Национальное кадастровое агентство сказало о работе ИИ-сервиса по оценке квартир

Стало известно, как работает ИИ-сервис по оценке квартир в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В октябре 2025 года Национальное кадастровое агентство запустило сервис, который автоматически оценивает рыночную стоимость квартир. Сервис этот работает на технологиях искусственного интеллекта, его основная задача — помощь участникам рынка (и продавцам, и покупателям) в оперативной оценке и определении рыночной стоимости того или иного объекта недвижимости.

— Расчеты основаны не на субъективных мнениях, а на анализе реальных цен сделок из государственного информационного ресурса — реестра цен, — приводит слова председателя Госкомитета по имуществу Виталия Неверы БелТА.

За четыре месяца работы сервиса обработано было более 78 тысяч запросов пользователей. Отмечается, что ИИ-сервис достаточно точен: погрешность составляет 5−7% для типового жилья. Для объектов с индивидуальной отделкой или нестандартной планировкой сервис дает ориентировочную стоимость, являющуюся основой для дальнейших ценовых корректировок.

