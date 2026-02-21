Ричмонд
Режим «Беспилотная опасность» в Башкирии снят: он действовал больше 13 часов

В Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность».

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о снятии режима беспилотной опасности, введенного сегодня ночью на всей территории республики.

Из-за угрозы в аэропорту Уфы временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов — задержали более десятки рейсов. После снятия ограничений воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме, пассажиров попросили уточнять статус рейсов перед выездом.

Приволжская транспортная прокуратура Башкирии взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в период задержек. Ведомство проверяет, предоставлялись ли людям положенные услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В настоящий момент все ограничения сняты, работа аэропорта и ситуация в регионе — в штатном режиме.

