В Башкирии отремонтируют важную для республики дорогу: работы будут идти до конца года

В 2026 году в Башкирии в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок два участка дороги Кропачево — Месягутово — Ачит в Дуванском и Салаватском районах. Общая протяженность отрезков — 14 километров.
Дорожникам предстоит обновить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины и нанести разметку.
Как рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова, эта трасса входит в опорную сеть региона, связывает Башкирию с Челябинской и Свердловской областями, а также обеспечивает выезд на федеральные трассы М 5 «Урал» и М 12 «Восток». Кроме того, дорога ведет к туристическим местам: вблизи села Алькино расположен историко-мемориальный комплекс «Салауат ере», геопарк «Янгантау», Яхинский водопад. Интенсивность движения здесь превышает 3,5 тысячи машин в сутки.
В этом же году на трассе продолжается ремонт моста через реку Ай в Мечетлинском районе. Длина сооружения — 300 погонных метров.
Все работы планируют завершить до конца года.
