В Башкирии отремонтируют важную для республики дорогу: работы будут идти до конца года

Как рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова, эта трасса входит в опорную сеть региона, связывает Башкирию с Челябинской и Свердловской областями, а также обеспечивает выезд на федеральные трассы М 5 «Урал» и М 12 «Восток». Кроме того, дорога ведет к туристическим местам: вблизи села Алькино расположен историко-мемориальный комплекс «Салауат ере», геопарк «Янгантау», Яхинский водопад. Интенсивность движения здесь превышает 3,5 тысячи машин в сутки.