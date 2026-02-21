Ричмонд
Рассказываем, откроют ли ледовую переправу на Ольхон в 2026 году

Открытие ледовой переправы на Ольхон переносится из-за трещин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Специальная комиссия повторно осмотрит будущую ледовую переправу на остров Ольхон. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, специалисты оценят, соответствует ли она нормативным требованиям и выдержит ли поток машин.

— Пока дорогу не открывают из-за сложной обстановки. В местности Иркутская Губа обнаружили большую трещину, а в соседней бухте состояние льда вызывает вопросы. Работы по обустройству продолжаются, — говорится в сообщении правительства.

В соцсетях сообщалось, что открытие зимника не состоится, однако окончательное решение так и не принято. Напомним, 20 февраля в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль с туристами. Погибли восемь человек — водитель и семь жителей Китая. Еще одному пассажиру удалось спастись. Водолазы уже подняли тела погибших со дна.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что в районе закрытой Ольхонской переправы под лед провалились два автомобиля.