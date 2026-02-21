Предложен экологичный метод получения терефталевой кислоты

Как рассказала профессор кафедры химических технологий СПбГУПТД Елена Сашина, большая часть терефталевой кислоты используется в производстве ПЭТ — полиэтилентерефталата, основного сырья для выпуска одного из самых популярных в мире видов пластика, который применяется в пищевой, медицинской и химической промышленности, в автомобилестроении и электротехнической отрасли. По данным на 2025 год, ежегодная потребность в ТФК в России составляет около 500 тыс. тонн, из них порядка 150 тыс. тонн ввозится из-за рубежа. Однако по прогнозу аналитиков, так как рынок ПЭТ в России в ближайшие два года вырастет более чем на 20%, возрастет и необходимость в производстве ТФК.