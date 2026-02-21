Предложен экологичный метод получения терефталевой кислоты

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали новый способ получения терефталевой кислоты (ТФК) — сырья для производства пластика, сообщили в пресс-службе вуза. Кислоту научились получать из отходов текстильной отрасли.
«Сейчас в России ТФК выпускает только одно предприятие, которое удовлетворяет 70% спроса на продукт, остальная часть поставляется из Китая. Технология химиков СПбГУПТД позволит импортозаместить ТФК без строительства нового производства. Кроме того, новый метод экологичнее и экономичнее традиционного, а также способен синтезировать продукт с минимальным содержанием примесей», — отметили в пресс-службе.
Как рассказала профессор кафедры химических технологий СПбГУПТД Елена Сашина, большая часть терефталевой кислоты используется в производстве ПЭТ — полиэтилентерефталата, основного сырья для выпуска одного из самых популярных в мире видов пластика, который применяется в пищевой, медицинской и химической промышленности, в автомобилестроении и электротехнической отрасли. По данным на 2025 год, ежегодная потребность в ТФК в России составляет около 500 тыс. тонн, из них порядка 150 тыс. тонн ввозится из-за рубежа. Однако по прогнозу аналитиков, так как рынок ПЭТ в России в ближайшие два года вырастет более чем на 20%, возрастет и необходимость в производстве ТФК.
Способ, разработанный учеными, не только удовлетворит потребность рынка, но и позволит получать терефталевую кислоту, содержащую чистый продукт без катализаторных ядов. По новой технологии ТФК синтезируют в мягких условиях, для создания которых необходимы лишь температура не выше 150 градусов, водная среда и атмосферное давление.
Еще одним преимуществом новой технологии является простота внедрения. Для этого не требуется строить новое предприятие, так как химики предлагают синтезировать ТФК из отходов текстильных предприятий. Достаточно оборудовать текстильные производства цехом, в котором будет работать участок измельчения отходов, реактор атмосферного давления для синтеза терефталевой кислоты, а также участок для очистки, фильтрования и сушки ТФК. Дополнительно технология решит целый ряд экологических проблем, предусматривая переработку трудноразлагаемой текстильной синтетики.