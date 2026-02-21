Ричмонд
Крымский мост открыли для движения транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

Мост был закрыт в субботу в 14:02. Ограничения действовали 50 минут.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.

Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, — сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

