Свердловская ГИБДД назвала самые проблемные из-за снегопада участки дорог

Сильный снегопад осложнил движение на трассах Свердловской области.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

21 февраля 2026 года на федеральных и региональных автодорогах Свердловской области наблюдаются сложные погодные условия: снег, метель и образование рыхлого снега на проезжей части. Госавтоинспекция Свердловской области назвала перечень участков, где сохраняется самая сложная ситуация. На них видимость ограничена, обочины и часть проезжей части заметены, а сцепные свойства покрытия снижены.

  • Пермь-Екатеринбург: 314 км (Ревда) — сильный снег; 331 км (Первоуральск) — снег.
  • Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов: 35 км (Верхняя Пышма) — снег, метель; 81 км (Североуральск) — небольшой снег, −16°C; 280 км (Новая Ляля) — мелкий снег.
  • Екатеринбург-Тюмень: 114 км (Камышлов) и 13 км (Заречный, обход п. Белоярский) — снег, рыхлый снег; 281 км (Тугулым) — снег.
  • Екатеринбург-Полевской: 42 км (Полевской) — снег, −13°C.
  • Екатеринбург-Шадринск-Курган: 67 км (Каменск-Уральский) — снег, обочины заметены
  • Екатеринбург-Реж-Алапаевск: 50 км (Березовский) и 117 км — снег, рыхлый снег на проезжей части.
  • Обход с. Покровское: 13 км (Артемовский) — метель, −14°C.
  • Обход г. Нижние Серги: 15 км — проезжая часть заметена снегом.
  • Нижняя Салда-Нижний Тагил: 36 км (Верхняя Салда) — рыхлый снег на проезжей части.

ГИБДД рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте и учитывать ограничения движения при планировании маршрутов.

Сотрудники ДПС работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность и оказывая помощь водителям. Госавтоинспекция призывает автомобилистов выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и проявлять повышенное внимание на кривых, мостах, эстакадах и открытых участках дорог.

