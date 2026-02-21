С 1 марта медосмотры будут проводить по новым правилам

Главное нововведение касается психиатрического освидетельствования. Если при обычном медосмотре врачи заметят у сотрудника признаки расстройства, работодатель будет обязан направить его на внеочередную проверку. Раньше процедура была формальной и массовой, теперь она станет адресной. Правило касается водителей, педагогов, охранников, спасателей, шахтеров и работников опасных производств.