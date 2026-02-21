С 1 марта медосмотры будут проводить по новым правилам

Главное нововведение касается психиатрического освидетельствования. Если при обычном медосмотре врачи заметят у сотрудника признаки расстройства, работодатель будет обязан направить его на внеочередную проверку. Раньше процедура была формальной и массовой, теперь она станет адресной. Правило касается водителей, педагогов, охранников, спасателей, шахтеров и работников опасных производств.
Для несовершеннолетних обновляют предельные нормы нагрузки при переноске тяжестей с учетом возрастных особенностей. Согласно федеральному закону № 408-ФЗ, работодатели обязаны предоставлять подросткам сокращенный день, оплачиваемый отпуск и условия, позволяющие совмещать работу с учебой.
С 1 марта расширяется перечень товаров в системе «Честный знак». Маркировка станет обязательной для огнестойкой спецодежды, спасательных жилетов, касок, перчаток и ремней. Выдача немаркированных средств защиты будет считаться их отсутствием и грозит штрафом по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Для товаров, ввезенных до 1 марта, переходный период продлится до 31 июля.
Также вводятся обновленные профстандарты для специалистов по охране труда и новые ГОСТы, ужесточающие требования к работе с лазерами, испытаниям спецодежды и защите органов слуха, рассказал Чаплин «РГ».