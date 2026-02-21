Глава СКР вмешался в ситуацию с компенсациями для переселенцев из аварийного дома в Таганроге

Жители аварийного дома в Таганроге больше года не могут добиться компенсаций. История получила продолжение после вмешательства главы Следственного комитета России.
В октябре 2024 года многоэтажку 1983 года постройки признали аварийной. Здание могло рухнуть в любой момент. Людей срочно эвакуировали и поселили во временные пункты. Однако до сих пор не все собственники получили положенные выплаты. Обращения в инстанции результата не дали.
По поручению председателя СК Александра Бастрыкина ростовские следователи уже возбуждали уголовное дело. Но прокурор Таганрога Роман Коломойцев отменил это постановление. Обжаловать решение вплоть до прокурора области не удалось. Ссейчас идет дополнительная проверка.
Глава СКР вновь вмешался в ситуацию. Он поручил повторно возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!