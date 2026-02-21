Глава СКР вмешался в ситуацию с компенсациями для переселенцев из аварийного дома в Таганроге

В октябре 2024 года многоэтажку 1983 года постройки признали аварийной. Здание могло рухнуть в любой момент. Людей срочно эвакуировали и поселили во временные пункты. Однако до сих пор не все собственники получили положенные выплаты. Обращения в инстанции результата не дали.