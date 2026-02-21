Корпорация развития Башкирии за 15 лет сопроводила более 1000 инвестпроектов

Корпорация отвечает и за международные проекты, в том числе за создание Российско-Таджикистанского индустриального парка. В управлении структуры сегодня находятся индустриальный парк «Уфимский» и особая экономическая зона «Алга». Там зарегистрированы 44 резидента с общим объемом инвестиций более 100 миллиардов рублей. Среди них — импортозамещающие производства, работающие на технологический суверенитет страны.