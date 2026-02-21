Корпорация развития Башкирии за 15 лет сопроводила более 1000 инвестпроектов

В этом году Корпорация развития Башкирии отмечает 15-летие. Глава республики Радий Хабиров поздравил коллектив и подвел итоги работы структуры, которую назвал ключевым партнером региона.
Основная задача Корпорации — помогать инвесторам, создавать комфортные и выгодные условия для вложений в республику. За полтора десятилетия сопроводили более тысячи инициатив. Лучшие практики, разработанные в Башкирии, тиражируют в других регионах — например, виртуальные туры по инвестплощадкам и инвестиционные предложения на Инвесткарте страны.
Корпорация отвечает и за международные проекты, в том числе за создание Российско-Таджикистанского индустриального парка. В управлении структуры сегодня находятся индустриальный парк «Уфимский» и особая экономическая зона «Алга». Там зарегистрированы 44 резидента с общим объемом инвестиций более 100 миллиардов рублей. Среди них — импортозамещающие производства, работающие на технологический суверенитет страны.
Хабиров пожелал Корпорации дальнейших успехов и поблагодарил за надежную работу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.