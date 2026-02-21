Прощеное воскресенье в 2026 году: главное про особый день для верующих

Народное название «Прощеное воскресенье» пошло из-за совершения чина прощения в церквях. Традиция появилась в древности у египетских монахов. В этот день они в одиночестве отправлялись в пустыню на весь срок поста: многие из них погибали от голода, жажды или диких зверей. Не зная, суждена ли им еще встреча в земном мире, монахи просили друг у друга прощения и сами прощали вольных или невольных обидчиков. Со временем появился чин прощения. Во время него настоятель храма или монастыря после вечерни кланяется прихожанам и просит у них прощения, те также отвечают ему поклоном. Чин прощения со временем ушел в народ. Даже если человек не посещает церковь, принято в Сыропустную неделю просить прощения у родственников и близких людей.