Прощеное воскресенье в 2026 году: главное про особый день для верующих

Название «сыропустная» пошло из-за того, что этот день — последний, когда можно есть сыр и другую молочную пищу перед Великим постом. «Пуст» обозначает оставление, прощание. Сыропустная неделя заканчивает Сырную седмицу, которую в народе называют Масленицей, поэтому Прощеное воскресенье — это еще и последний день Масленицы.
«Адамовым изгнанием» день называют, потому что в это воскресенье православная церковь проводит богослужения и вспоминает библейский сюжет — изгнание людей из рая.
Народное название «Прощеное воскресенье» пошло из-за совершения чина прощения в церквях. Традиция появилась в древности у египетских монахов. В этот день они в одиночестве отправлялись в пустыню на весь срок поста: многие из них погибали от голода, жажды или диких зверей. Не зная, суждена ли им еще встреча в земном мире, монахи просили друг у друга прощения и сами прощали вольных или невольных обидчиков. Со временем появился чин прощения. Во время него настоятель храма или монастыря после вечерни кланяется прихожанам и просит у них прощения, те также отвечают ему поклоном. Чин прощения со временем ушел в народ. Даже если человек не посещает церковь, принято в Сыропустную неделю просить прощения у родственников и близких людей.
Одна из главных языческих традиций в этот день — сжигание чучела Масленицы. В костер бросали блины или другие лакомства, чтобы год был урожайный и благополучный. Пепел от костра нужно было рассыпать по полям, чтобы «накормить» землю.
Девушки на Руси делали из ткани маленьких куколок и сжигали их во дворе. Считалось, что так они перекладывают на игрушку все свои печали и беды.
В последний день Масленицы принято ходить в баню, чтобы смыть с себя грехи. Нельзя убираться и заниматься другой работой по дому.
Нельзя в Прощеное воскресенье ссориться, ругаться и обижать людей. Главная традиция Прощеного воскресенья — попросить прощения и простить самому. Это нужно, чтобы начать пост с чистой душой и сосредоточиться на духовной жизни. Люди говорят друг другу фразу: «Прости меня!» и получают ответ: «Бог простит, и я тебя прощаю!» После совершается троекратное христианское целование. Современные технологии позволяют делать это по телефону, в мессенджерах и через социальные сети. Церковью такой способ не возбраняется, но священнослужители все-таки призывают делать это лично.