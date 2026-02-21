Патриарх Кирилл наградил адмирала Костюкова орденом Димитрия Донского

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирала Игоря Костюкова церковным орденом Димитрия Донского I степени к 65-летию.
«Вы твердо отстаиваете национальные интересы и вносите важный вклад в обеспечение безопасности сограждан, подавая личному составу Вооруженных сил Российской Федерации пример ответственности и верности воинскому долгу. Во внимание к Вашим трудам и в связи с празднуемой датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Димитрия Донского (I степени)», — говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
