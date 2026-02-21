Число зарядных станций увеличат минимум на 16 тысяч в Беларуси до 2030 года

В настоящее время общее количество электромобилей, которые зарегистрированы в Беларуси и ездят по дорогам республики, составляет более 51 тысячи. Динамика роста электромобилей — существенна: за последние два года их число выросло более чем в 4 раза. Сегодня в Беларуси работает около 2100 зарядных станций, однако их число планируют кратно увеличить уже в ближайшие годы.
— Необходимо увеличить количество зарядных станций как минимум на 16 тысяч единиц до 2030 года, — сказал министр энергетики Денис Мороз, слова которого приводит БелТА.
По расчетам, к 2030 году суммарное число станций зарядки для электромобилей превысит 18 тысяч.
