Реестр растений-иноагентов создадут в Нижегородской области

В Нижегородской области утвердят перечень растений-иноагентов. Как сообщил председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин, соответствующие правки внесут в законы «Об экологической безопасности» и «Об особо охраняемых природных территориях».
Появление этого реестра станет юридическим основанием для борьбы с распространением сорняков. Речь идет о чужеродных растениях, которые активно захватывают земли и вредят местной экосистеме. Перечень таких «зеленых агрессоров» утвердит правительство области, и первым в списке станет борщевик Сосновского.
— Сколько лет на борьбу с ним выделяются бюджетные средства, но из-за отсутствия системы деньги просто уходили как вода в песок. Борщевик даже не был формально признан карантинным объектом! — рассказал Евгений Люлин.
Утверждение перечня иноагентов обяжет каждого владельца участка вовремя ликвидировать опасную поросль на своей земле. Теперь собственники не смогут игнорировать проблему разрастания сорняков, семена которых перелетают на соседние поля. За халатное отношение к очистке территорий от растений из нового реестра владельцам будет грозить штраф.