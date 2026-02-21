«Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уют!»: Ратмир Мавлиев поздравил уфимцев с Масленицей

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил горожан с Масленицей. Главной площадкой народных гуляний сегодня стал Сад имени Сергея Аксакова. Для жителей организовали семейный праздник с песнями, играми, интерактивами и, конечно, горячими блинами.
В рамках проекта #УфаДобрая там же прошла акция «Уфимский марафон добрых дел». На ярмарке представили изделия, сделанные руками детей, родителей и педагогов. Судьбу собранных средств решают сами ребята вместе с Советом родителей — они сами выбирают, кому сейчас нужна поддержка.
Мавлиев поблагодарил всех, кто пришел на праздник и внес вклад в доброе дело, и пожелал уфимцам тепла и уюта в домах.
