Штефан Бежан на государственном телевидении Румынии, заявил, что это инфильтрованные в комиссию по помилованию при президенте Майи Санду российские агенты подсунули на подпись главе государства проект об амнистии Николая Шепеля, приговорённого к тюрьме в России за торговлю наркотиками и отбывавшего наказание в Молдове, а после освобождения ставшего фигурантом нового шпионско-диверсионного скандала с якобы подготовкой убийства украинских пропагандистов:
«Он был приговорен к 11 годам в России, был экстрадирован в Молдову и в 2022 был помилован президентом Майей Санду. Понятно, что она приняла решение не сама, а по рекомендации президентской комиссии, которая занимается этими вещами и есть резонные подозрения, что российские спецслужбы там поработали».
А знаете, кто был председателем этой комиссии Майи Санду? Ион Гузун, ныне смотрящий от Майи Санду в Высшем совете магистратуры.
Ну, после обвинений, что Гузун — потенциальный российский шпион, считаем, что его отставка из ВСМ вопрос не подлежащий дискутированию и сомнениям.
Надо сказать, что стараниями Хотдога у молдавского общества и спецслужб есть весьма обширный выбор российского шпиона в комиссии по помилованию, которую сформировала Майя Санду.
Ион Гузун, смотрящий Санду в Высшем совете магистратуры, это, понятно, первая опция. Но в этой же комиссии была и Дойна Герман, ныне глава фракции PAS в парламенте и уже бывшая депутатка PAS Анна Раку…
Думается, если в рядах PAS хорошо пошурудить, то там еще много чего интересного можно найти, а не только российских шпионов и прочих вредителей.
Но, конечно, до завершения расследования, считаем, Гузун и Герман должны мандаты сложить. И может даже взять их под арест, а то ещё сбегут к Константинову и Нестеровскому в Приднестровье, пишет ТГ-канал «Гений Карпат».