В Омске с 1 марта введут новые правила парковки электросамокатов

20 февраля на официальном сайте городской администрации был опубликован новый документ, утверждающий порядок размещения средств индивидуальной мобильности (электросамокатов — прим. ред.) в Омске. Согласно этому документу, с 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила для пользователей подобных транспортных средств.
Согласно новому порядку, самокаты нельзя будет оставлять в ряде исторически и культурно значимых мест города, а также в зонах с высокой проходимостью. В числе запрещённых для парковки территорий:
Здание Законодательного Собрания (со стороны улицы Красный Путь) Сквер им. Борцов Революции Парк Победы Территория вокруг памятников «Город трудовой доблести» и «Труженикам тыла» по улице Лизы Чайкиной Театральный сквер, вблизи Концертного зала и ТЮЗа Сквер имени Дзержинского, бульвар Победы, а также сквер у памятника Ленину в районе Юбилейного моста.
Также самокаты нельзя будет оставлять в арках зданий, на газонах, детских и спортивных площадках, во дворах жилых домов, на узких тротуарах, а также на расстоянии менее 30 метров от памятников и объектов культурного наследия.
Самокаты, оставленные не на специально отведённых парковках, будут отправляться на штрафстоянки. Владельцам придётся покрыть расходы на перевозку и хранение, чтобы забрать свои средства передвижения.
Кикшеринговые компании будут обязаны предложить места для размещения СИМ, а специальная комиссия создаст перечень разрешённых парковок. В местах таких парковок будет нанесена специальная разметка.
Новый порядок вступает в силу 1 марта 2026 года, и мэрия ожидает предложения от кикшеринговых компаний по территориям для размещения СИМ в течение 10 дней с момента вступления документа в силу.