Тюлени-ларги мигрируют между Беринговым и Охотским морями

Ранее данные с передатчиков, установленных в ходе предыдущих экспедиций 2023 года, также показали, что часть ларг остается у берегов Камчатки круглый год, в том числе в период размножения зимой. Почему другая часть популяции совершает длинные и энергозатратные переходы в Охотское море — вопрос, на который ученые пока ищут ответ. Одна из рабочих гипотез — «филлопатрия»: животные возвращаются для размножения туда, где родились сами. Этот феномен описан у ряда видов, однако для ларги требует подтверждения.