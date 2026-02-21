Праздник закончился: рабочие начали разбирать главный зимний символ Челябинска

Напомним, ледовый городок открыли 29 декабря. За два месяца он стал одной из главных зимних локаций Челябинска. Тысячи жителей и гостей города приходили сюда, чтобы покататься с горок, сделать фотографии на фоне ледяных композиций и посетить праздничные мероприятия. Теперь зимняя сказка на площади Революции уходит до следующего сезона.