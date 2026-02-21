Праздник закончился: рабочие начали разбирать главный зимний символ Челябинска

В Челябинске 21 февраля стартовал демонтаж главного ледового городка на площади Революции. Накануне, 20 февраля, для посетителей уже закрыли каток.
Ожидается, что работы завершат до 28 февраля. Причиной стали окончание срока контракта и прогнозируемое потепление. Подрядчику предстоит убрать ледяные скульптуры, горки, светодиодные фигуры, торговые павильоны и другие элементы новогоднего оформления, а также полностью очистить площадь от снега и наледи.
На демонтаж городка администрация готова направить 1,9 млн рублей. Соответствующий аукцион был объявлен в начале февраля на сайте госзакупок.
Напомним, ледовый городок открыли 29 декабря. За два месяца он стал одной из главных зимних локаций Челябинска. Тысячи жителей и гостей города приходили сюда, чтобы покататься с горок, сделать фотографии на фоне ледяных композиций и посетить праздничные мероприятия. Теперь зимняя сказка на площади Революции уходит до следующего сезона.