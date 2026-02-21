Дендропарк в центре Екатеринбурга признали объектом культурного наследия

Территорию официально включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения, что полностью запрещает любую застройку на участке. Также запрещено проведение любых земляных, строительных, мелиоративных работ, за исключением тех, что способствуют сохранению объекта археологического наследия.
Ранее вся площадь парка уже относилась к категории особо охраняемых природных территорий, однако теперь статус закреплен и с точки зрения историко-культурной ценности.
Решение принято по итогам археологических исследований. Установлено, что эта территория исторически связана с Хлебной площадью — одной из ключевых торговых точек Екатеринбурга XIX века. С начала 1800-х годов здесь велась торговля хлебом и мукой.
В советский период на этом месте располагался цирк, а с 1948 года началась история дендропарка как городской зелёной зоны.