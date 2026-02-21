Минский метрополитен объяснил, почему поезда в нем синего цвета. Соответствующей информацией минская подземка поделилась у себя в официальном телеграм-канале.
С момента запуска первых станций метро Минска, а произошло это в 1984 году, поезда подземки были синего цвета.
Поставлял их Мытищинский машиностроительный завод («Метровагонмаш»). Это предприятие было производителем поездов для метрополитенов для всего СССР, а его продукция еще задолго до появления в минском метро была сине-голубой.
— Этот цвет считается самым спокойным для восприятия. Окрас всех модификаций поездов Мытищинского завода оставался неизменным, вагоны были сине-голубыми, — отметили в Минском метрополитене.
К слову, в конце 1970-х на названном предприятии проводились некоторые эксперименты: выпускались составы желтые, зеленые, синие.
В результате «эксперимента» наиболее подходящим признали привычный синий вариант. Так, синий цвет в очередной раз доказал свою универсальность.
