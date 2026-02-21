Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минский метрополитен объяснил, почему поезда в нем синего цвета

Стала известна причина, по которой в метро Минска ездят поезда именно синего цвета.

Источник: Комсомольская правда

Минский метрополитен объяснил, почему поезда в нем синего цвета. Соответствующей информацией минская подземка поделилась у себя в официальном телеграм-канале.

С момента запуска первых станций метро Минска, а произошло это в 1984 году, поезда подземки были синего цвета.

Поставлял их Мытищинский машиностроительный завод («Метровагонмаш»). Это предприятие было производителем поездов для метрополитенов для всего СССР, а его продукция еще задолго до появления в минском метро была сине-голубой.

— Этот цвет считается самым спокойным для восприятия. Окрас всех модификаций поездов Мытищинского завода оставался неизменным, вагоны были сине-голубыми, — отметили в Минском метрополитене.

К слову, в конце 1970-х на названном предприятии проводились некоторые эксперименты: выпускались составы желтые, зеленые, синие.

В результате «эксперимента» наиболее подходящим признали привычный синий вариант. Так, синий цвет в очередной раз доказал свою универсальность.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси сразу в несколько раз собираются увеличить число зарядных станций для электроавтомобилей (и произойти это должно уже до 2030 года — вот тут рассказываем про перспективы). Рассказывали мы и о наборе в Военную академию — туда примут девушек, которые хотят стать пилотами (читать далее вот тут).