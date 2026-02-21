Минниханов поручил решить проблему вывоза мусора из-за снежных заносов

С 30 января по 5 февраля поступило 277 обращений от граждан, с 13 по 19 февраля — уже 668. Больше всего жалоб поступило от жителей Казани.
Господин Минниханов поручил Минстрою республики, Государственной жилищной инспекции и главам муниципальных образований обязать управляющие компании привести контейнерные площадки и подъезды к ним в нормативное состояние.
Ранее председатель комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров сообщил, что в городе за первые две недели февраля выпало 147% месячной нормы осадков.
