Эксперт рассказал, как подружить кошку с новым жильцом за несколько дней

Зоопсихолог Светлана Капустина объяснила NEWS.ru, как помочь питомцу принять нового человека в доме без стресса и агрессии.
— Все зависит от самого члена семьи, которого кошка пока не признает. Все приятные для животного действия нужно связать с этим человеком: пусть именно он кормит, угощает лакомствами, играет, — рассказывает эксперт.
При этом важно не менять привычный быт питомца — не переставлять лоток, не закрывать двери в привычные комнаты. Тогда кошка достаточно быстро примет его в свой «прайд».
