Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, как подружить кошку с новым жильцом за несколько дней

Зоопсихолог Капустина: Кошка примет члена семьи, если он будет ее кормить.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Зоопсихолог Светлана Капустина объяснила NEWS.ru, как помочь питомцу принять нового человека в доме без стресса и агрессии.

— Все зависит от самого члена семьи, которого кошка пока не признает. Все приятные для животного действия нужно связать с этим человеком: пусть именно он кормит, угощает лакомствами, играет, — рассказывает эксперт.

При этом важно не менять привычный быт питомца — не переставлять лоток, не закрывать двери в привычные комнаты. Тогда кошка достаточно быстро примет его в свой «прайд».

Ранее КП-Иркутск рассказывала о самых удивительных скакунах. Например, про Маленького Принца, который стал изюминкой ранчо Елены Чистяковой под Санкт-Петербургом. Его рост около 60 сантиметров, а вес — 10 кило. Даже пес Амиго рядом с другом выглядит массивнее! Сморите фото и читайте подробности.