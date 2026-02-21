Омские кулинары испекли более двух тысяч тыквенных оладий и установили рекорд

Для приготовления рекордной партии оладий было использовано 123 килограмма свежей тыквы. Процесс выпечки проходил на специально оборудованной площадке перед Дворцом культуры имени В. Е. Часницкого под контролем представителя Книги рекордов России, который официально зафиксировал достижение и вручил участникам сертификат о внесении результата в национальную книгу рекордов.