Омские кулинары испекли более двух тысяч тыквенных оладий и установили рекорд

Сегодня в Крутой горке в Омске состоялось масштабное кулинарное мероприятие, завершившееся установлением нового всероссийского рекорда. Омские повара единовременно испекли 2036 тыквенных оладий, превысив изначально заявленный план на десять изделий — как говорят сами кулинары, «на всякий случай», чтобы гарантировать достижение цели.
Для приготовления рекордной партии оладий было использовано 123 килограмма свежей тыквы. Процесс выпечки проходил на специально оборудованной площадке перед Дворцом культуры имени В. Е. Часницкого под контролем представителя Книги рекордов России, который официально зафиксировал достижение и вручил участникам сертификат о внесении результата в национальную книгу рекордов.
Для гостей мероприятия были организованы тематические фотозоны, традиционные народные забавы и широкая ярмарка с угощениями. Все присутствующие получили возможность попробовать свежеиспеченные оладьи и другие масленичные угощения.
Финалом праздника стал большой народный хоровод вокруг чучела Масленицы, символизирующий проводы зимы и встречу весны. После общего хоровода состоялось традиционное сожжение чучела, которое и завершило праздничное мероприятие.
