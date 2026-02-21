Собянин: в Москве установят еще около 550 зарядных станций для автомобилей

Так, с 2015 года число электромобилей выросло более чем в 150 раз — до 40,4 тыс. единиц. По оценкам экспертов, к 2030 г. парк электромобилей может вырасти еще в 8 раз и достигнуть 320 тыс. Кроме того, в парке Мосгортранса — почти 3 тыс. электробусов, по этому показателю Москва занимает первое место среди городов Европы и США, добавил мэр.