Собянин: в Москве установят еще около 550 зарядных станций для автомобилей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о заключении 11 долгосрочных государственных контрактов на оказание услуг по установке и обслуживанию быстрых зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). Так, в столице планируют установку еще около 550 станций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Источник: РИА "Новости"

«Электротранспорт активно расширяет свое присутствие в Москве. В этом году рассчитываем установить порядка 550 быстрых зарядных станций. Чтобы обеспечить конкуренцию операторов, по одному госконтракту предусмотрена установка не более 50 ЭЗС», — написал он.

Так, с 2015 года число электромобилей выросло более чем в 150 раз — до 40,4 тыс. единиц. По оценкам экспертов, к 2030 г. парк электромобилей может вырасти еще в 8 раз и достигнуть 320 тыс. Кроме того, в парке Мосгортранса — почти 3 тыс. электробусов, по этому показателю Москва занимает первое место среди городов Европы и США, добавил мэр.

«Учитывая популярность экологичного транспорта, расширение зарядной инфраструктуры стало для нас одной из приоритетных задач. Заключим 11 долгосрочных госконтрактов на установку и обслуживание быстрых зарядных станций для электромобилей. Правительство Москвы возьмет на себя устройство готовых точек для размещения ЭЗС на уличных и городских парковках со шлагбаумом в разных частях города», — добавил он. По его словам, операторы займутся установкой, эксплуатацией и обслуживанием ЭЗС в течение 7 лет с соблюдением жестких требований и стандартов.

Как отметил мэр, важно обеспечить опережающее развитие быстрых ЭЗС как наиболее эффективных и удобных для потребителей. «Сейчас в Москве — больше 460 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов и порядка 10,7 тыс. зарядных станций для электромобилей», — уточнил Собянин.

Быстрые зарядные станции, размещенные в городских зарядных комплексах и на улично-дорожной сети, будут интегрированы в навигационные системы «Яндекс Карты» и «2ГИС», подчеркнул мэр.

