На СВО погиб мужчина, напавший с ножом на губернатора Чибиса в 2024 году

По информации газеты «Коммерсантъ», Быданов уже становился фигурантом уголовного дела. В 2020 году он дважды ударил ножом одного из своих коллег по работе в предплечье и спину. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Однако Быданову удалось избежать наказания, поскольку в сентябре того же года дело было прекращено на стадии дознания за примирением сторон.