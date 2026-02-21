Открытки и поздравления с Прощеным воскресеньем для семьи, друзей, коллег и партнеров

В последний день Масленицы россияне отмечают Прощеное воскресенье, в 2026 году оно выпадает на 22 февраля. В праздник принято просить прощения у родных, друзей, знакомых. Сделать это можно как лично при встрече, так и отправив человеку красивую открытку. Картинкой также можно поделиться в социальных сетях. «Газета.Ru» подготовила к Прощеному воскресенью разные варианты открыток и поздравлений.
30+ красивых открыток на Прощеное воскресенье.
Вы можете скачать любую картинку на свой смартфон или компьютер и отправить ее в мессенджере, чтобы поздравить близкого человека и попросить прощения. А еще можно опубликовать открытку в социальных сетях, чтобы напомнить о наступлении Прощеного воскресенья всем друзьям и знакомым.
Поздравления с Прощеным воскресеньем.
Пожелания родственникам.
* С Прощеным воскресеньем! Пусть искренние слова извинений восстановят тепло в нашем доме!
Пожелания для друзей.
* С Прощеным воскресеньем! Пусть наши обиды друг на друга растают, как снег за окном!
Пожелания коллегам и партнерам.
* Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Прошу прощения, если чем-то обидел!
Прощеное воскресенье: что это за праздник.
Прощеное воскресенье отмечается в заключительный день масленичной недели. В 2026 году он выпадает на ~22 февраля~. Корни праздника уходят в языческие времена: в это время люди праздновали день весеннего равноденствия, прощались с зимой и готовились к полевым работам.
В литургическом календаре Масленица отмечена как Сырная седмица и предшествует началу Великого поста. Так как смысл поста в духовном росте, то перед его началом церковь призывает «предочиститься» — покаяться, попросить прощения, отпустить обиды. В Прощеное воскресенье во всех храмах служится вечерня, во время которой совершается чин прощения.
В праздничный день принято соблюдать определенный ритуал. В Прощеное воскресенье люди говорят друг другу: «Прости меня!» В ответ нужно сказать: «Бог простит, и я тебя прощаю!» и совершить троекратное христианское целование.
Традиция просить прощения в этот день соблюдается и в быту. Попросить прощения можно у родственников, друзей и знакомых. А можно отправить праздничную открытку или сообщение в социальных сетях.