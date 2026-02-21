Открытки и поздравления с Прощеным воскресеньем для семьи, друзей, коллег и партнеров

В последний день Масленицы россияне отмечают Прощеное воскресенье, в 2026 году оно выпадает на 22 февраля. В праздник принято просить прощения у родных, друзей, знакомых. Сделать это можно как лично при встрече, так и отправив человеку красивую открытку. Картинкой также можно поделиться в социальных сетях. «Газета.Ru» подготовила к Прощеному воскресенью разные варианты открыток и поздравлений.

30+ красивых открыток на Прощеное воскресенье.

Вы можете скачать любую картинку на свой смартфон или компьютер и отправить ее в мессенджере, чтобы поздравить близкого человека и попросить прощения. А еще можно опубликовать открытку в социальных сетях, чтобы напомнить о наступлении Прощеного воскресенья всем друзьям и знакомым.

Поздравления с Прощеным воскресеньем.

Пожелания родственникам.

* С Прощеным воскресеньем! Пусть искренние слова извинений восстановят тепло в нашем доме!



* Сегодня особенно важно сказать: прости! Поэтому прости меня, если я чем-то тебя обидел!



* Прошу прощения за все! Пусть в наших сердцах живут только мир и любовь!



* Родные, простите меня! Давайте отпустим все обиды и сохраним только добро!



* С Прощеным воскресеньем! Давайте простим друг друга и станем еще ближе!



* Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Главное — это уметь прощать и беречь друг друга!



* Пусть сегодня сила прощения наполнит наши сердца миром и спокойствием! С праздником!



* С Прощеным воскресеньем! Пусть обиды останутся в прошлом!



* Родные! В этот светлый день прошу прощения перед вами! Давайте вступим в новый этап с чистым сердцем!



* Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Прости меня, и я тебя прощаю!

Пожелания для друзей.

* С Прощеным воскресеньем! Пусть наши обиды друг на друга растают, как снег за окном!



* Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Пусть будет радостно и спокойно на душе!



* Друг, в этот светлый праздник прости меня за все! Давай жить в гармонии!



* С Прощеным воскресеньем! Пусть в жизни будет меньше обид и больше любви и света!



* Пусть в Прощеное воскресенье каждый найдет силы отпустить прошлое! С праздником!



* С Прощеным воскресеньем! Пусть слова «прости» и «прощаю» сегодня звучат особенно искренне!



* Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Давай оставим обиды в прошлом!



* Прости меня, друг! Давай сохраним доброе отношение друг к другу!



* В этот светлый праздник прошу перед тобой прощения! Пусть на смену обидам придет взаимопонимание!



* С Прощеным воскресеньем! Прости, если обидел вольно или невольно! И я тебя прощаю!

Пожелания коллегам и партнерам.

* Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Прошу прощения, если чем-то обидел!



* Простите меня! Пусть наши отношения всегда строятся на уважении и взаимопонимании!



* С праздником! Желаю провести этот день в мире и спокойствии!



* Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Желаю мира, добра и света вашему дому!



* С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день принесет вам мир и радость!



* В этот светлый праздник хочу сказать тебе от все души: прости меня за все!



* Коллеги, простите, если чем-то задел! Давайте забудем старые обиды и начнем жить дружно!



* Прошу прощения от всей души! С праздником!



* С Прощеным воскресеньем! Давай простим друг друга за все, что когда-то наговорили, и начнем жизнь с чистого листа!

Прощеное воскресенье: что это за праздник.

Прощеное воскресенье отмечается в заключительный день масленичной недели. В 2026 году он выпадает на ~22 февраля~. Корни праздника уходят в языческие времена: в это время люди праздновали день весеннего равноденствия, прощались с зимой и готовились к полевым работам.

В литургическом календаре Масленица отмечена как Сырная седмица и предшествует началу Великого поста. Так как смысл поста в духовном росте, то перед его началом церковь призывает «предочиститься» — покаяться, попросить прощения, отпустить обиды. В Прощеное воскресенье во всех храмах служится вечерня, во время которой совершается чин прощения.

В праздничный день принято соблюдать определенный ритуал. В Прощеное воскресенье люди говорят друг другу: «Прости меня!» В ответ нужно сказать: «Бог простит, и я тебя прощаю!» и совершить троекратное христианское целование.

Традиция просить прощения в этот день соблюдается и в быту. Попросить прощения можно у родственников, друзей и знакомых. А можно отправить праздничную открытку или сообщение в социальных сетях.