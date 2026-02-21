Ричмонд
Охрана забрала флаг Беларуси у зрителя лыжного марафона на Олимпиаде

Служба безопасности забрала у зрителя лыжного марафона на Олимпиаде флаг Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Охранники лыжного стадиона в итальянском Тезеро забрали у зрителя флаги России и Беларуси, с которыми он хотел пройти на соревнование, пишет ТАСС.

21 февраля прошел лыжный марафон классическим стилем на 50 км, который выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Он завоевал на Играх в Италии шесть золотых медалей из шести возможных, а всего на его счету 11 золотых наград.

Российский лыжник Савелий Коростелев, выступавший в нейтральном статусе, занял пятое место, уступив победителю 3 минуты и 16 секунд. Белорусские лыжники в мужских гонках Олимпиады не участвуют. А в женских гонках выступала Анна Королева из Новополоцка.

Сообщается, что служба безопасности олимпийского лыжного стадиона в Тезеро изъяла флаги России и Беларуси у зрителя, который пытался пронести их на марафон. Охрана уточнила, что национальные символы двух стран находились в рюкзаке.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил зрителям проносить символы России и Беларуси на олимпийские объекты во время Игр.

Ранее мы писали, что белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла 26-е место на Олимпиаде: «Причина — нервозность».