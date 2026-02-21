Создан компактный микроскоп, пригодный для работы в невесомости

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Европейские инженеры разработали компактный, прочный и дешевый микроскоп, который обладает достаточным разрешением для наблюдений за живыми клетками и при этом способен работать на борту МКС или на космическом корабле на пути к Луне или к Марсу. Об этом сообщила пресс-служба Биофизического общества (BS).
«Мы знаем, что многие клеточные процессы в организме космонавтов и астронавтов меняются в условиях микрогравитации, однако пока никто не изучал эти изменения в простых модельных системах. Для решения этой задачи мы решили создать простое и доступное устройство, и использовали в качестве основы для нашего прибора уже существующий распечатываемый микроскоп, созданный в Стэнфордском университете», — заявил доцент Университета Ньюкасла (Великобритания) Адам Уоллмэн, чьи слова приводит пресс-служба BS.
Как отмечают ученые, в последние годы человечество активно готовится к осуществлению первых долгосрочных пилотируемых экспедиций на Луну, а также на Марс и в другие уголки дальнего космоса. Для изучения последствий этих полетов, а также для защиты здоровья экипажей, необходимы медицинские и научные инструменты, которые можно будет отправить в космос в рамках подобной экспедиции.
В частности, для проведения экспериментов и медицинских анализов необходимы электронные и оптические микроскопы, некоторые образцы которых уже устанавливались на борту МКС и участвовали в проведении опытов. Все эти устройства обладают крупными размерами и их невозможно самостоятельно починить или изготовить, а также при этом они не приспособлены для наблюдений за живыми клетками, что важно для решения задач медицинского характера.
Руководствуясь этой идеей, исследователи использовали распечатываемый микроскоп SQUID, инструкции по изготовлению которого были опубликованы инженерами из Стэнфордского университета в открытом доступе, в качестве основы для «космического» научного инструмента, способного работать с культурами клеток. Он представляет собой герметичную коробку длиной, шириной и высотой в несколько десятков сантиметров и массой в несколько килограмм, в которой содержатся системы забора образцов, помпы для их прокачки и прочие компоненты микроскопа.
Работа этого устройства уже была проверена в условиях, близких к невесомости, во время одного из полетов на борту специального европейского авиалайнера, способного взлетать и опускаться по параболической траектории. В ближайшее время инженеры планируют проверить работу еще одного прототипа микроскопа на борту геофизической ракеты, которая будет выведена на границу между атмосферой и космосом в ближайшие месяцы. Эти тесты откроют дорогу для испытания микроскопа в реальном космосе, подытожили ученые.