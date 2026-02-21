Создан компактный микроскоп, пригодный для работы в невесомости

Работа этого устройства уже была проверена в условиях, близких к невесомости, во время одного из полетов на борту специального европейского авиалайнера, способного взлетать и опускаться по параболической траектории. В ближайшее время инженеры планируют проверить работу еще одного прототипа микроскопа на борту геофизической ракеты, которая будет выведена на границу между атмосферой и космосом в ближайшие месяцы. Эти тесты откроют дорогу для испытания микроскопа в реальном космосе, подытожили ученые.