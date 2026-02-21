Ричмонд
Невеста манула Шу обживает вольер в Ленинградском зоопарке

Посетителей зоопарка просят не издавать громких звуков у вольеров.

Источник: Ленинградский зоопарк

Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали, что самка манула Пепе переехала в вольер по соседству к своему кавалеру Шу. Ее привезли в Северную столицу в начале этого года.

«До “официального знакомства” с Шу пройдет некоторое время. Сначала манулы будут по очереди выходить в смежные вольеры, чтобы привыкнуть к запаху друг друга. Затем проход между помещениями оставят открытым, и тогда хищники смогут познакомиться ближе», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Манул Шу с новой подружкой размещены в отделе «Хищные млекопитающие». Пепе уже обживает свой домик внутри вольера. Работники Ленинградского зоопарка просят посетителей не шуметь возле вольеров манулов, чтобы самочка могла в спокойной обстановке освоиться в новом доме. Об этом пишет online47.