Невеста манула Шу обживает вольер в Ленинградском зоопарке

«До “официального знакомства” с Шу пройдет некоторое время. Сначала манулы будут по очереди выходить в смежные вольеры, чтобы привыкнуть к запаху друг друга. Затем проход между помещениями оставят открытым, и тогда хищники смогут познакомиться ближе», — рассказали в пресс-службе зоопарка.