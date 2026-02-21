Самарцам рассказали, как вернуть деньги за сорванную экскурсию

Жители Самарской области всё чаще жалуются на некачественные экскурсии. В Роспотребнадзоре напомнили, что за недостоверную информацию об экскурсионной программе отвечает туроператор. Если экскурсия оказалась не той, что обещали, или её вовсе отменили, турист имеет право требовать компенсацию. Клиент может не просто пожаловаться, а расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Когда экскурсия входит в состав тура, разбираться с претензией нужно через туроператора, который формировал продукт. Если же услуга покупалась отдельно, ответственность ложится на непосредственного исполнителя.
Потребитель может требовать:
бесплатно устранить недостатки;
уменьшить стоимость услуги;
возместить расходы, если пришлось нанимать другого гида или организатора за свой счёт.
Всё это регулируется законом о защите прав потребителей и правилами оказания туристских услуг. Перед поездкой специалисты советуют сохранять документы об оплате и описание экскурсии — это поможет при подаче претензии. На неё у туроператора есть 10 дней. Если реакции нет — можно обращаться в суд.