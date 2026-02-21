Самарцам рассказали, как вернуть деньги за сорванную экскурсию

Жители Самарской области всё чаще жалуются на некачественные экскурсии. В Роспотребнадзоре напомнили, что за недостоверную информацию об экскурсионной программе отвечает туроператор. Если экскурсия оказалась не той, что обещали, или её вовсе отменили, турист имеет право требовать компенсацию. Клиент может не просто пожаловаться, а расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.